Эксперты рассказали о влиянии удаленки на питание

Четверть российских работников на удаленке стала тратить больше времени на обед. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное исследование HeadHunter и сервиса Elementaree​​​.

У 30 процентов работников при этом стало уходить меньше времени на еду, чем в офисе. Также отмечается, что у половины респондентов сократились траты на питание, еще столько же людей открыло в себе страсть к готовке благодаря появившемуся свободному времени.

53 процента респондентов, которые работают в частично или полностью удаленном формате, отметили, что их рацион улучшился. 62 процента заявили, что стали питаться разнообразнее. Также, согласно исследованию, большинство работников все же пробовали готовую еду из доставки. Чаще всего это делали люди, занятые в сфере искусства, развлечений, масс-медиа, маркетинга, рекламы, туризма, гостиниц, ресторанов, IT, а также студенты.

Пятая часть опрошенных не заказывала еду на дом, но хотела бы попробовать. Но 70 процентов респондентов сошлись на том, что им нравится домашняя еда. Готовую еду высоко оценили лишь 15 процентов опрошенных, причем чем старше человек, тем ниже была его оценка.

Ранее диетолог назвала самые полезные продукты для эффективной работы на удаленке. В их число вошли бананы, нут и фасоль, а также семена масличных культур — подсолнуха или тыквы. Они содержат триптофан и теанин, которые помогают лучше сконцентрироваться на конкретной задаче. Снизить стресс помогут малина, ромашковый чай и авокадо.