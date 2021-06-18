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Врач назвала группы людей с дефицитом антиоксидантов

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Фото: Станислав Тихомиров / «Коммерсантъ»

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева назвала группы людей с дефицитом антиоксидантов в беседе с радио Sputnik.

«Это, прежде всего, курильщики, это люди, чья работа связана с частыми перелетами, те, кто работает с вредными веществами, а также люди с лишним весом и те, у кого не очень сбалансированное питание — в рационе один фастфуд, жирная пища», — сообщила специалист.

По ее словам, антиоксиданты в большом количестве содержатся в свежих овощах и фруктах, поэтому летом следует постоянно включать их в свой рацион.

Однако возможен и переизбыток антиоксидантов, в связи с чем очень важно соблюдать баланс, поскольку наличие некоторого количества свободных радикалов имеет значение для состояния иммунитета. «Если не будет свободных радикалов, будет избыток антиоксидантов, иммунитет не будет выполнять свою непосредственную функцию», — пояснила Черняева.

Ранее диетолог Эдвания Соарес назвала самые полезные продукты для эффективной работы на удаленке. Поскольку главные проблемы у работающих на удаленке связаны с потерей концентрации и повышением нервозности, главная рекомендация врача — есть ягоды, в частности малину.

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