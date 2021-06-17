Российский врач перечислила главные опасности для почек

Главную опасность для почек могут представлять неоправданный прием лекарств, употребление соленой пищи и полуфабрикатов, а также избыток белковых продуктов. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала врач-хирург отделения урологии и гемодиализа ФГБУЗ «Клиническая больница №50 Федерального медико-биологического агентства» в Сарове, нефролог Лилия Усманова.

Специалист уточнила, что люди зачастую считают безобидными нефротоксичные препараты, среди которых выделяют анальгетики и многие антибиотики. По ее словам, даже если человек относительно здоров, то неоправданный прием этих лекарств может заметно навредить почкам. Поэтому эксперт посоветовала не заниматься самолечением.

«Важно контролировать артериальное давление. Следить за питанием — избегать высококалорийной пищи с большим содержанием животного белка. Пищевые добавки также бывают токсичны», — отметила Лилия Усманова.

Вместе с тем медик рекомендовала не увлекаться спортивным питанием с повышенным содержанием белка после занятий спортом. Она рассказала, что после физической активности идет распад белка, который и так выбрасывается в кровь, увеличивая нагрузку на почки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что окрошка противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По ее словам, для приготовления блюда лучше не использовать покупной квас с высоким содержанием сахара. Также употребление кефира может влиять на перистальтику кишечника.