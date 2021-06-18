Ведущий Первого канала вышел в эфир ток-шоу по видеосвязи из-за коронавируса

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов не смог лично присутствовать в студии и провел эфир очередного выпуска программы по видеосвязи. Как сообщает Starhit, причиной стало соблюдение режима самоизоляции из-за коронавируса.

Отмечается, что эксперты и гости передачи находились в студии, как и раньше. Лишь Борисов обращался к героям и обсуждал тему через экран. В самом начале выпуска он пояснил, что чувствует себя хорошо. «Я на самоизоляции, всех благодарю за пожелания здоровья! Я в строю», — добавил ведущий.

При этом Борисов уверенно провел эфир: давал высказаться всем участникам и героям, задавал вопросы, комментировал происходящее в студии. Пока неизвестно, как долго он будет вести программу таким образом.

В начале июня появилась информация, что Борисов три дня ощущал все симптомы заболевания и проводил самостоятельное лечение, а потом его решили госпитализировать. Ведущий вскоре прокомментировал эти утверждения, назвав их полуправдой. По словам Борисова, в больницу он приехал, чтобы сделать компьютерную томографию (КТ), а не из-за необходимости госпитализации.

Ранее похожим образом несколько выпусков передачи по видеосвязи провел его коллега Иван Ургант, который переболел коронавирусом. На время лечения он выходил в эфир шоу «Вечерний Ургант» по видеосвязи из загородного дома. Вместо традиционного выхода шоумена из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета.