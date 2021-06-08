Ведущий Первого канала опроверг слухи о госпитализации с коронавирусом

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов назвал полуправдой информацию о том, что он госпитализирован с коронавирусом. Он обратился к зрителям и опроверг слухи в Instagram.

«Мне оборвали телефон после полуправды из интернета, но все не так плохо», — отметил он. По словам ведущего, в публикации были «лишние слова», которые успели перепугать его близких.

Борисов подчеркнул, что из симптомов у него была только температура, при этом запахи и вкусы он чувствует. Тем не менее хронику его лечения, которую опубликовали СМИ, ведущий посчитал вымыслом «достоверного источника». Он уточнил, что действительно был в больнице. Однако, по словам Борисова, он приехал туда, чтобы сделать компьютерную томографию (КТ), а не из-за необходимости госпитализации. «Легкие чистые, все в порядке, небольшой след еле заметен», — заключил шоумен.

Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что Борисов последние три дня ощущал все симптомы заболевания и проводил самостоятельное лечение. По данным источника, Борисова решили наблюдать в больнице из-за наличия у него хронических заболеваний.