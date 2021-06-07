Лера Кудрявцева пожаловалась на усталость после коронавируса и уехала из Москвы

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что устала бороться с постоянным стрессом и чувствует себя полностью разбитой после перенесенного коронавируса. На свое состояние она пожаловалась в сторис Instagram.

«Сил совсем нет. Те, кто болели ковидом, поймут меня. Это какая-то хроническая усталость, все ресурсы на нуле, с нервами какая-то беда», — отметила ведущая. В связи с сохранением такого состояния Кудрявцева уехала из Москвы в оздоровительный центр в Московской области.

По словам телезвезды, справиться со стрессом ей помогают велосипедные прогулки на природе, где зелено и тихо. «Поняла, что отвыкла от тишины. Также я социопат — мне нужна тишина и одиночество. По крайней мере, для того, чтобы быть в ресурсе», — добавила она.

Кудрявцева переболела коронавирусом в начале 2021 года. Из-за этого ей пришлось отменить поездку в Дубай. По словам телеведущей, незадолго до Нового года заразилась ее дочь Маша. У самой Кудрявцевой заболевание прошло в легкой форме, но последствия до сих пор ощущаются.