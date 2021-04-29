Лера Кудрявцева объяснила свои слезы в эфире НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему она плачет в некоторых выпусках программы «Секрет на миллион». В интервью для YouTube-шоу «Лучше правду» она отметила, что воспринимает рассказы гостей своей передачи как что-то личное.

По словам Кудрявцевой, многие рекомендуют ей не пропускать через себя истории, которые она слышит на программе. Стараясь следовать этому совету, телеведущая пытается настраивать себя на то, чтобы просто слушать, когда гость передачи начинает говорить о чем-то серьезном.

Однако ее попытки не вовлекаться в чужие болезненные воспоминания оказываются тщетными. «Я не знаю, что мне с собой делать. Я не могу», — посетовала Кудрявцева, уточнив, что сразу начинает представлять то, о чем говорят гости ее программы, — именно поэтому она может заплакать в эфире.

Телеведущая добавила, что борется с этой чертой, но пока безуспешно. Однако Кудрявцева смогла найти и плюсы в своей особенности. «В моих слезах есть правда. И я думаю, что зритель это читает. Хотя мне от этого очень тяжело. Очень», — заключила она, подчеркнув, что подолгу восстанавливается после выматывающих программ.

В интервью Кудрявцева также рассказала о том, какого гостя она больше всего хотела бы позвать в свою передачу. Ведущая заявила, что хочет пригласить в «Секрет на миллион» президента России Владимира Путина и поговорить с ним о жизни.