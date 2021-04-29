Лера Кудрявцева захотела поговорить с Путиным о жизни

Ведущая программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева рассказала о том, какого гостя она больше всего хотела бы позвать в свою передачу. В интервью YouTube-шоу «Лучше правду» она заявила, что хочет пригласить на съемки президента России Владимира Путина и поговорить с ним о жизни.

«Я всегда это говорю, и я это говорю не потому, что я вру. Я реально не вру. С Путиным», — ответила Кудрявцева на вопрос о том, с кем бы она больше всего хотела снять выпуск «Секрета на миллион».

Телеведущая уточнила, что если бы российский президент согласился на интервью, она задавала бы вопросы из серии «что вы ели на завтрак?», и добавила, что осознает несбыточность своей мечты о приходе Путина в программу.

49-летняя Кудрявцева ведет на НТВ передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Она также участвовала в проектах телеканалов «Россия 1», ТНТ, «ТВ Центр». Кроме того, В прошлом Кудрявцева регулярно вела музыкальную премию телеканала «Муз-ТВ», однако в 2020-м узнала, что мероприятие пройдет без нее. Как утверждается, в связи с этим Кудрявцева покинула канал «Муз-ТВ», на котором проработала более 20 лет.