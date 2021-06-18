Киев раскритиковал слова Путина о единстве русского и украинского народов

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк раскритиковал заявление президента России Владимира Путина о единстве украинского и русского народов. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Во время выступления на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Цымбалюк заявил, что украинцы и русские не являются «одним народом».

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По его мнению, действия России в отношении Украины угрожают ее суверенитету и порождают множество негативных явлений в общественно-политической сфере страны.

«Путин снова говорил о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом. Через 30 лет после распада Советского Союза, хорошо известного продолжающейся практикой "тюрьмы народов" Российской империи, российскому руководству пора признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству», — пояснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам прошедшей 16 июня в Женеве встречи американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина констатировал, что России пора уйти с Украины. «Этот саммит продемонстрировал, что США вернулись и теперь пора заставить Россию отступить с Украины», — сказал он.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.