Российский боец MMA украинского происхождения оценил критику соотечественников

Российский боец смешанного стиля (MMA) украинского происхождения Алексей Олейник оценил критику соотечественников. Его слова приводит Sport24.

«Там не хотят, чтобы люди гордились человеком, который прошел большой путь в спорте и имеет вес в бойцовском мире. Сожалею об этом, но не могу ничего сделать», — заявил Олейник. Он добавил, что любит Украину и считает себя украинцем, однако ему не нравятся политические процессы, происходящие внутри страны.

Украинская телекомпания Setanta Sports неоднократно запрещала показ поединков с участием Олейника. В частности, на Украине не транслировались бои россиянина против американца Деррика Льюиса и бразильца Фабрисио Вердума. После этого спортсмен заявлял, что запрет не станет причиной разрыва отношений с Украиной.

Олейник родился в Харькове, но выступает под флагом России. Ему запрещен въезд на территорию Украины с 2015 года.

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