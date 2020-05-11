Олейник прокомментировал запрет на показ его боя на Украине

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник прокомментировал запрет украинских властей показывать его бой с бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249. Его слова приводит Sport24.

«Маразм крепчает у ребят, пусть он крепчает дальше. Они идут в определенном направлении, и это направление очень даже не человеческое и неправильное», — заявил Олейник. Он посчитал, что в последнее время спорт начали использовать как инструмент для того, чтобы «сделать кому-то больно».

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Боец добавил, что не собирается разрывать отношения с Украиной. «Я не говорю, что я не с Украины. Кому они сделали хуже — мне, стране или болельщикам — кажется, что тут ответ очевиден», — подытожил он.

10 мая Олейник одержал победу над Вердумом раздельным решением судей. Поединок не транслировался на территории Украины. По словам представителей пресс-службы телекомпании Setanta Sports, украинские власти запретили показ этого боя. Остальные поединки попали в трансляцию.

Олейник родился в Харькове, но выступает под флагом России. Ему запрещен въезд на территорию Украины с 2015 года.

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