Аксенов проехал по затопленной Ялте в бронеавтомобиле с мешочком «Sex наша работа»

Глава Крыма Сергей Аксенов проехал в бронеавтомобиле по затопленной в результате мощных ливней Ялте. Над лобовым стеклом машины висел брелок в виде мешочка с надписью «Sex наша работа», на это обратил внимание Telegram-канал издания Readovka.

На кадрах Аксенов сидит на переднем пассажирском кресле и спрашивает, какие меры необходимо предпринять для отвода воды. Сам глава Крыма не комментирует причины затоплений.

17 июня Аксенов осматривал затопленную Керчь на лодке, его вплавь сопроводили трое спасателей. В МЧС сообщили, что устроившие заплыв мужчины — гражданские люди, «которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение». Позже глава Крыма уточнил, что за его лодкой плыли спасатели в специальных гидрокостюмах. По его словам, «это делается для всех без исключения».

В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города. В городе введен режим ЧС, по словам главы администрации Янины Павленко, есть риск, что город будет обесточен.