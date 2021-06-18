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Глава Росприроднадзора назвала свою зарплату «не такой высокой»

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Светлана Радионова
Светлана Радионова
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Зарплата руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой составляет 250 тысяч рублей. Она сообщила об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Радионова уточнила, что эта сумма включает в себя премию, и при этом зарплата «всегда разная». «Не такая высокая у меня зарплата, как многим кажется», — добавила глава Росприроднадзора.

Она отметила, что Росприроднадзор ощущает дефицит кадров, и пригласила всех желающих к ним работать.

В мае депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал зарплаты российских госслужащих «не такими уж высокими», отметив, что речь идет не о министрах, а о служащих министерств и других федеральных ведомств.

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