Глава Росприроднадзора назвала свою зарплату «не такой высокой»

Зарплата руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой составляет 250 тысяч рублей. Она сообщила об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Радионова уточнила, что эта сумма включает в себя премию, и при этом зарплата «всегда разная». «Не такая высокая у меня зарплата, как многим кажется», — добавила глава Росприроднадзора.

Она отметила, что Росприроднадзор ощущает дефицит кадров, и пригласила всех желающих к ним работать.

В мае депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал зарплаты российских госслужащих «не такими уж высокими», отметив, что речь идет не о министрах, а о служащих министерств и других федеральных ведомств.