Украина объявила лидера рок-группы «Земляне» угрозой национальной безопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины объявило лидера рок-группы «Земляне» Сергея Скачкова угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

65-летний музыкант попал в обновленный «черный список» артистов в пятницу, 18 июня. Причины, по которым исполнитель был внесен в данный перечень лиц, не уточняются.

В мае сообщалось, что российские актеры, звезды телесериалов Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова также были признаны угрозой национальной безопасности Украины. Таким было решение СБУ.

Минкульт Украины создал «черный список» российских деятелей культуры в 2015 году. В него среди прочих вошли Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Данный перечень лиц регулярно пополняется. На данный момент в него занесены порядка 200 человек.