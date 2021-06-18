Самолет ушел на второй круг при посадке в Крыму из-за бродячих собак

Пассажирский самолет не смог приземлиться с первого раза в Крыму из-за бродячих собак. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Симферополя — воздушное судно Airbus 320, следовавшее из Москвы, ушло на второй круг из-за животных на взлетно-посадочной полосе. Так, наземные службы аэропорта передали соответствующую информацию диспетчерам и командиру лайнера, который принял решение отложить посадку.

После того, как специалисты аэродромных служб прогнали бродячих собак, самолет благополучно приземлился. На борту находились 166 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее, 17 июня, самолет Boeing 767 частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. Из-за этого авиагавань приостановила прием рейсов — некоторым лайнерам пришлось проследовать на запасной аэродром в Анапе.