Россияне потеряли интерес к долларам и евро

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2021 года по сравнению с мартом сократился в 3,4 раза и составил полмиллиарда долларов, свидетельствуют данные Центрального банка России.

Потерю интереса регулятор объясняет тем, что закрытыми оказались популярные направления зарубежного отдыха. Предложение наличной иностранной валюты при этом выросло, и чистый спрос существенно сократился. Речь идет о разнице между тем объемом средств, которые граждане купили у банков или сняли со своих валютных счетов, и тем, который они, наоборот, продали или внесли.

Чистый спрос на американскую валюту достиг 300 миллиардов долларов, а на европейскую — 111 миллиардов. В марте он составлял 1105 и 395 миллиардов соответственно, а в апреле 2020 года — 1569 и 381 миллиард. Что касается совокупного спроса, то есть всего объема купленной или снятой со счетов валюты, то он по сравнению с мартом сократился на 20 процентов, достигнув трех с половиной миллиардов долларов.

При этом российские власти собираются готовить к отказу от доллара всю отечественную экономику. В Министерстве финансов считают, что доллар должен быть замещен евро. В ближайшее время доллар будет также выведен из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной российской «кубышки». Об этом в начале июня сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Однако полного отказа от доллара в резервах не планируется, говорила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.