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В Госдуму внесли новый закон об ужесточении правил продажи оружия

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Госсовет Татарстана предложил ввести в России новый закон об ужесточении правил продажи оружия, соответствующий документ внесен в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, предлагается повысить с 18 лет до 21 года возраст приобретения газового, спортивного, сигнального и холодного клинкового оружия, «предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой».

Авторы инициативы считают, что законопроект улучшит осознание повышенной ответственности факта владения оружием и необходим для недопущения злоупотреблений при его хранении и применении.

15 июня Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с 18 лет до 21 года. Правило не коснется тех, кто проходит военную службу, служит в государственных военизированных организациях, имеет воинские звания или классные чины юстиции. Согласно действующей редакции федерального закона «Об оружии», ограничение в 21 касается лишь покупки гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

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