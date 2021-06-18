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Наводнение в Ялте стало рекордным за 100 лет

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Погода в Ялте улучшается, дождь почти прекратился. В городе выпало более 135 миллиметров осадков, подобная ситуация была около 100 лет назад. Об этом на свой странице в Facebook сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«По состоянию на сей момент выпало более 135 миллиметров осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922-м году, когда за сутки выпало более 190 миллиметров осадков. Большая часть города и всего муниципального образования обесточена. Мы прекратили сознательно подачу воды. Работают в авральном режиме все дежурные службы города», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков и река Водопадная вышла из берегов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Восемь человек пострадали.

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