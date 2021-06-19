Автомобилистам дали советы по борьбе с хамами на дорогах

В сезон дачного отдыха на дорогах часто образуются пробки, и некоторые водители начинают вести себя несдержанно, сигналить, резко тормозить, обгонять. Как бороться с хамами на дорогах, рассказал автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в интервью радио Sputnik.

Адвокат отметил, что в конфликтной ситуации зачастую виноваты оба водителя, и бурную реакцию может спровоцировать поведение условной «жертвы», например, поворот без включения поворотников, резкое перестроение с созданием опасной ситуации и так далее. Эксперт порекомендовал избегать подобных ситуаций, соблюдать правила дорожного движения и проявлять осторожность и предусмотрительность.

Радько отметил, что в этом случае снижается вероятность быть втянутым в конфликт, поскольку у автохама не будет повода затеять перепалку. Он добавил, что даже если второй водитель не прав, не следует безостановочно сигналить и другими способами демонстрировать недовольство, поскольку это лишь усугубит ситуацию.

«Зачастую бывает, что нас подрезали, мы остались этим недовольны, начинаем моргать, гудеть, опускать стекло. Можно слегка гуднуть, чтобы привлечь внимание второго участника, показать, что он был не совсем прав», — заключил автоюрист.

Ранее вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов рассказал, что автомобилистам при приеме лекарств необходимо предварительно изучить инструкцию по применению препарата. На многих препаратах написано, что при их приеме не рекомендуется управлять транспортными средствами. Например, они могут содержать кодеин, который при тесте определится как наркотик. Он также порекомендовал не принимать средства на спиртовой основе и с фенобарбиталом, например корвалол.