Домогавшегося женщин экскурсовода задержали в российском городе

В Невском районе Санкт-Петербурга задержали экскурсовода, домогавшегося женщин. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, мужчина заходил за женщинами в темные подъезды. Известно о двух случаях нападений на проспекте Большевиков и улице Коллонтай.

О мужчине известно, что ему 35 лет, он окончил факультет музеологии и культурного наследия. Против него завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

8 июня сообщалось, что женщина стала жертвой группового изнасилования на Казанском вокзале Москвы. Пострадавшая собиралась домой после того, как навестила мужа в больнице. Она вышла на платформу, где незнакомец подхватил ее под руку и сказал, что нужно поторопиться, иначе они опоздают на электричку. Женщина забежала с ним в последний вагон поезда, мужчина начал приставать к ней, после чего, угрожая расправой, принудил к оральному сексу. Затем к нему присоединился сообщник. Нападавших задержали, уголовное дело об изнасиловании направлено в суд.