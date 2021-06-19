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Стало известно о состоянии пострадавших при крушении L-410

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета L-410. Его слова приводит ТАСС.

Глава региона уточнил, что 11 выживших находятся в областном Центре охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком. «Пять из них в реанимации, все прооперированы. Помощь оказывается в полном объёме», — заверил Цивилёв.

Он добавил, что еще шестерых человек разместили в обычных палатах. Кроме того, двое отказались от госпитализации, еще двое находятся в местной городской больнице № 3. Цивилёв отметил, что планирует лично их навестить.

Ранее очевидица описала первые минуты после авиакатастрофы в Кемеровской области. Женщина призналась, что находиться на месте крушения было страшно. «Первое, что мы увидели, когда приехали — это разрушенный самолет. А парашютисты разбросаны по сторонам. Такое ощущение, что они просто все выпали. Мы сразу подбежали, чтобы оказать помощь тем, кому ее еще можно было оказать», — вспомнила она, описывая увиденное.

Крушение L-410 произошло утром 19 июня. Воздушное судно упало после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. В это время на его борту находились 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. Сообщалось, что девять из них погибли, однако позже местные власти опровергли данную информацию, уточнив, что жертвами стали четыре человека.

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