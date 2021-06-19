Олейник научил девушку-бойца UFC своему коронному приему

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник показал свой коронный прием кореянке Ким Цзи Йон перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео опубликовано в Instagram спортсменки.

43-летний тяжеловес продемонстрировал нюансы исполнения удушения Иезекииля, которое может проводиться из многих положений в партере. Олейник показал кореянке, куда следует давить, чтобы вынудить соперника сдаться за полсекунды.

Ким Цзи Йон поблагодарила Олейника за демонстрацию техники. В сети ролик собрал более девяти тысяч просмотров.

Олейник и Ким Цзи Йон выступят на турнире UFC в Лас-Вегасе, который намечен на 20 июня. Соперником российского тяжеловеса станет Сергей Спивак из Молдавии.

В январе 2017-го Олейник стал первым бойцом UFC, которому удалось выиграть поединок, применив удушение Иезекииля. Кроме того, российский тяжеловес провел его, будучи под соперником.

Олейник одержал 59 побед в MMA, 46 из которых он добился удушающим или болевым приемом.