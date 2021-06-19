Байден усомнился в запрете ему причащаться в католических храмах США

Президент США Джо Байден усомнился в том, что ему будет запрещено причащаться в католических храмах. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, его слова приводит ТАСС.

Ранее епископы Римско-католической церкви США проголосовали за инициативу, которая запретит таинство причастия сторонникам абортов, к которым относится в том числе американский лидер. Предложение вызвало широкую дискуссию, однако подавляющее большинство участников, 168 против 55 и шести воздержавшихся, одобрили его.

Байден выразил сомнения в том, что решение о запрете причащаться будет принято. «Это личный вопрос. И я не думаю, что это произойдет», — прокомментировал он инициативу епископата. Глава Белого дома регулярно посещает богослужения и стал первым президентом-католиком примерно за 60 лет. В 2019 году ему было отказано в причастии в одной из церквей штата Южная Каролина из-за того, что он поддерживает аборты.

Ранее губернатор американского штата Айдахо республиканец Бред Литтл (Brad Little) подписал закон об абортах, который запрещает женщине прерывание беременности после обнаружения сердцебиения у плода, что может произойти уже через шесть недель. Исключения делаются только в случаях неотложной медицинской помощи, изнасилования и инцеста, при условии, что женщина предоставила заявление в полицию.