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Француженки массово потребовали больше прав на аборты

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Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Известные француженки — работницы медиа-сферы, люди искусства, политики и госслужащие — массово потребовали больше прав на обращение за абортом в медицинское учреждение. 343 женщины подписали коллективное письмо, список их имен опубликовало издание Le Journal du Dimanche.

Манифест, подписанный активистками, в некотором роде повторил манифест 50-летней давности — в 1971 году таким же способом требовали снятия ограничений на аборты. В новом манифесте — иные, более политкорректные формулировки, призванные учесть чувства трансгендеров, а также иные требования.

«Мы, 343 женщины и персоны, способные переживать беременность, требуем легализации абортов после истечения крайних сроков», — говорится в письме. Там же требуется разрешить аборты без обязательного на данный момент срока ожидания в две недели, которые женщине даются на размышления. В документе подчеркивается необходимость полностью свободного распоряжения своей беременностью для любой женщины.

Сейчас законодательство Франции разрешает прерывание беременности в течение первых 12 недель беременности. Кроме того, в прессе запрещено публиковать негативные оценки этой операции и связанных с ней переживаний.

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