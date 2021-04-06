Француженки массово потребовали больше прав на аборты

Известные француженки — работницы медиа-сферы, люди искусства, политики и госслужащие — массово потребовали больше прав на обращение за абортом в медицинское учреждение. 343 женщины подписали коллективное письмо, список их имен опубликовало издание Le Journal du Dimanche.

Манифест, подписанный активистками, в некотором роде повторил манифест 50-летней давности — в 1971 году таким же способом требовали снятия ограничений на аборты. В новом манифесте — иные, более политкорректные формулировки, призванные учесть чувства трансгендеров, а также иные требования.

«Мы, 343 женщины и персоны, способные переживать беременность, требуем легализации абортов после истечения крайних сроков», — говорится в письме. Там же требуется разрешить аборты без обязательного на данный момент срока ожидания в две недели, которые женщине даются на размышления. В документе подчеркивается необходимость полностью свободного распоряжения своей беременностью для любой женщины.

Сейчас законодательство Франции разрешает прерывание беременности в течение первых 12 недель беременности. Кроме того, в прессе запрещено публиковать негативные оценки этой операции и связанных с ней переживаний.