Астрономы сообщили о приближении к Земле астероида размером с две статуи Свободы

Астероид 441987 (2010 NY65) в два раза больше статуи Свободы (187 метров), который НАСА назвало «потенциально опасным», пролетит мимо Земли в ближайшие недели. Он движется со скоростью 13,4 километра в секунду или более 48 000 километров в час, сообщает Daily Express.

Астероид достигнет своей точки максимального приближения к Земле 25 июня. В этот момент он будет от Земли на расстоянии, в 15 раз превышающее дальность между Землей до Луной. При этом специалисты NASA считают его достаточно близким, чтобы называть околоземным объектом и «потенциально опасным». Хотя «опасный» статус не гарантирует столкновений, есть факторы, которые могут повлиять на путь астероида. Иногда на орбитальные траектории астероидов влияет гравитационное притяжение планет, которое приводит к изменению их траекторий. Ученые полагают, что случайные астероиды или фрагменты от более ранних столкновений тел врезались в Землю в прошлом, играя важную роль в эволюции нашей планеты.

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Сила, известная как эффект Ярковского, также может заставить астероид отклониться от курса. Эффект возникает, когда космическая порода нагревается под прямыми солнечными лучами и охлаждается, чтобы высвободить излучение с поверхности. «Это излучение оказывает на астероид силу, действуя как своего рода мини-двигатель, который может медленно изменять направление астероида с течением времени», — объяснили в Лаборатории реактивного движения NASA.

Специалисты добавили, что околоземные объекты — это кометы и астероиды, вытесненные гравитационным притяжением близлежащих планет на орбиты, которые позволяют им выйти на околоземное соседство. Научный интерес к кометам и астероидам во многом обусловлен их статусом как относительно неизменного мусора, оставшегося в процессе формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад.

В то время, как гигантские планеты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) образовались из скопления миллиардов комет, а оставшиеся от этого процесса кусочки и фрагменты — это кометы, которые мы видим сегодня. Астероиды — это кусочки и фрагменты, оставшиеся от первоначальной агломерации (образование спеканием крупных пористых кусков из мелкой руды или пылевидных материалов — прим. «Ленты.ру») планет, таких как Меркурий, Венера, Земля и Марс.

В апреле специалисты NASA рассказали, что будут готовиться к столкновению условного астероида с Землей. Масштабные исследования проведут ученые Лаборатории реактивного движения (JPL), входящей в состав NASA. Учения позволят специалистам национального управления и соответствующих организаций в других странах выработать план, который поможет избежать столкновений с небесными телами или минимизировать ущерб от подобных инцидентов.