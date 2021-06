Опровергнута общепринятая теория о падении метеоритов на Землю

Астрономы Лундского университета в Швеции реконструировали историю падения метеоритов на Землю в последние 500 лет. Согласно выводам ученых, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, крупные столкновения в поясе астероидов не сильно влияли на количество столкновений с планетой, что опровергает общепринятую теорию.

Исследователи растворили почти десять тонн осадочных пород с дна древних морей в кислоте, чтобы выделить зерна оксида хрома — вещества, содержащегося в метеоритах. В общей сложности ученые проанализировали почти 10 тысяч различных метеоритов. Они обнаружили, что только одно из 70 крупнейших столкновений астероидов (в середине ордовика около 460 миллионов лет назад), произошедших за последние 500 миллионов лет, привело к увеличению потока метеоритов, падающих на Землю.

Известно, что каждый год на Землю падает несколько тысяч метеоритов, и ученые задокументировали около 63 тысяч космических камней. Метеориты происходят из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, где в результате крупных столкновений образовались семейства небесных тел. Однако те, что упали на Землю, составляют лишь небольшую область орбитального пространства в поясе.