Опровергнуто распространение жизни с планеты на планету метеоритами

Ученые Университета Кента в Великобритании доказали, что тихоходки (Tardigrada) способны выживать при столкновении со скоростью меньше километра в секунду. В то же время эти существа, скорее всего, погибнут, если скорость будет выше, что опровергает гипотезу, согласно которой Tardigrada могут путешествовать с планеты на планету, находясь на метеоритах. Пресс-релиз исследования, опубликованного в журнале Astrobiology, доступен на сайте Phys.org.

Исследователи погрузили в состояние анабиоза 20 особей тихоходок вида Hypsibius dujardini. Группы из двух-трех организмов помещали в наполненные водой цилиндры, которые устанавливали внутрь баллона, служащего патроном для газовой пушки. Выстрел производился в вакуумной камере по мишени из песка. Ученые меняли скорость патрона, варьируя ее от 0,5 до 1 километра в секунду. После каждого выстрела песок отделялся от материала, оставшегося от цилиндров, и проводился поиск тихоходок, которых затем пытались оживить.

Тихоходки оставались неповрежденными только в том случае, если скорость при ударе не превышала 825 метров в секунду (давление 1,14 гигапаскаля). При более высоких скоростях от организмов оставались лишь отдельные фрагменты. На выведение беспозвоночных из состояния анабиоза уходило гораздо больше времени, чем обычно. Это указывает на повреждения внутренних органов, что требует длительного периода восстановления.

Результаты опровергают гипотезу, согласно которой живые организмы могут распространяться с планеты на планету метеоритами. В то же время они оставляют возможность для некоторых типов переноса различных живых организмов с одного небесного тела на другое, например, с Земли на Луну или с Марса на его спутники.