Олейник потерпел третье поражение в UFC подряд

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник потерпел очередное поражение, уступив молдавскому тяжеловесу Сергею Спиваку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для 43-летнего Олейника поражение стало третьим подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спивак одержал победу единогласным судейским решением. Поединок прошел в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

В августе 2020-го отечественный тяжеловес проиграл нокаутом Деррику Льюису. В феврале 2021-го победу над Олейником праздновал Крис Даукаус.

В последний раз Олейник выходил победителем из схватки в мае 2020-го. Тогда он оказался сильнее экс-чемпиона UFC бразильца Фабрисиу Вердума.

Всего на счету Олейника 59 побед при 16 поражениях. Он выступает в UFC с 2014 года.