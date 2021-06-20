Олейник обратился к фанатам после третьего подряд поражения в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник обратился к фанатам после очередного поражения. Пост доступен в Instagram спортсмена.

Олейник выразил благодарность тем, кто его поддерживал, и руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Я 25 лет делюсь своей техникой, и уже непросто чем-то удивлять в схватке, но идти против собственных правил не намерен», — отметил российский тяжеловес. Он также напомнил, что 20 июня ему исполнилось 44 года.

В поединке с молдавским бойцом Сергеем Спиваком Олейник потерпел третье подряд поражение в рамках UFC. Отечественный спортсмен не выигрывал с мая 2020-го, когда ему удалось превзойти бывшего чемпиона организации Фабрисиу Вердума.

Олейник выступает в UFC с 2014 года. Российский тяжеловес — единственный представитель промоушена, которому удавалось применить удушение Эзекиля в поединке.

На счету российского бойца 59 побед при 16 поражениях. Профессиональную карьеру Олейник начал в 1996 году.