Спорт
 
Смотри матчи бесплатноБесплатная ставка 1000 р.
Италия
Сегодня
19:00 (Мск)
Уэльс
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа A. 3-й тур
Швейцария
Сегодня
19:00 (Мск)
Турция
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа A. 3-й тур
Венесуэла
Завтра
00:00 (Мск)
Эквадор
Кубок Америки • Группа B. 3-й тур
Колумбия
Завтра
03:00 (Мск)
Перу
Кубок Америки • Группа B. 3-й тур
Последние новости
Гинцбург заявил о способности вакцины «Спутник V» защитить от любого штамма
Россиянам посоветовали покупать валюту
Глава РФПИ назвал способ избежать индийского сценария с помощью вакцинации
Лавров напомнил о трагических результатах шовинизма и русофобии
Невеста потребовала от гостей дорогие подарки на свадьбу и была опозорена в сети
В Белоруссии продлили расследование дела о госперевороте
Американский политик снял БДСМ-видео и возгордился
Песков объяснил приглашение СМИ из США на брифинг Путина в Женеве
Умер журналист Анатолий Лысенко
Новости партнеров
Прослушать новость

Олейник обратился к фанатам после третьего подряд поражения в UFC

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник обратился к фанатам после очередного поражения. Пост доступен в Instagram спортсмена.

Олейник выразил благодарность тем, кто его поддерживал, и руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Я 25 лет делюсь своей техникой, и уже непросто чем-то удивлять в схватке, но идти против собственных правил не намерен», — отметил российский тяжеловес. Он также напомнил, что 20 июня ему исполнилось 44 года.

В поединке с молдавским бойцом Сергеем Спиваком Олейник потерпел третье подряд поражение в рамках UFC. Отечественный спортсмен не выигрывал с мая 2020-го, когда ему удалось превзойти бывшего чемпиона организации Фабрисиу Вердума.

Олейник выступает в UFC с 2014 года. Российский тяжеловес — единственный представитель промоушена, которому удавалось применить удушение Эзекиля в поединке.

На счету российского бойца 59 побед при 16 поражениях. Профессиональную карьеру Олейник начал в 1996 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Олейник потерпел третье подряд поражение в UFC
Олейник научил девушку-бойца UFC своему коронному приему
Олейник рассказал о разнице поведения людей в США и России
Другие материалы рубрики
Спорт00:01 6 мая
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)

«Люди хотят крови и зрелищ».

Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
09:3117 июня

Губерниев поставил себе оценку за скандальный эфир с Бузовой

09:1817 июня

Определился первый участник плей-офф Евро

07:2017 июня

Боец UFC сорвался на спарринг-партнере из-за грязного приема

Спорт15:1317 апреля
Анна Щербакова

«Победить нас практически невозможно»

Российские фигуристы разгромили США и Японию и впервые в истории выиграли командный чемпионат мира
03:0617 июня

«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса

22:0316 июня

Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России

21:0616 июня

Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы

Спорт00:0214 апреля

«Выжить было большим успехом»

Драки, переломы и тюрьма: как прошел самый жестокий матч в истории футбола
19:5716 июня

Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией

19:1916 июня

Черчесов прокомментировал победу над Финляндией

18:5116 июня

Появились подробности состояния Марио Фернандеса

Россия
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»
Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Творится какой-то кошмар»
Сильнейшее наводнение в Крыму глазами очевидцев из Ялты и Керчи
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве.
Как будут действовать власти?
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Все материалы
Мир
Перевозивший урны для голосования на выборах вертолет разбился в Иране
Меркель назвала начало войны против СССР «поводом для стыда» для немцев
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
В США призвали перестать считать Россию «плохими парнями»
Владимир Путин и Джо БайденСанкции, оппозиция и скрытое послание.
Как прошла встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве
В Китае заподозрили Байдена в попытке унизить россиян после встречи с Путиным
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
Все материалы
Бывший СССР
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
Все материалы
Экономика
Курс евро рухнул
Не сумевший выйти из-под санкций Дерипаска предсказал США дефолт
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
В России резко выросли цены на морковь и картофель
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Демограф рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
«Наследник» Пеле признался в симпатии к России
 
Черчесов прокомментировал победу над Финляндией
Все материалы
Культура
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Чистая психология.
Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Хазанов раскритиковал Павла Волю и назвал его выступление жалким зрелищем
В центре Москвы сломали палец блогеру в женском платье
Безумный «Макс».
Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
Мясников предупредил об опасности популярного с советских времен лекарства
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Звезда PornHub похвалила Урганта и Дудя
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Обманутые женщины разоблачили общего возлюбленного и изысканно отомстили ему
Родившая десять детей за один раз женщина перестала выходить на связь
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Кот вернулся домой после собственной кремации
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Врач рассказал о правилах безопасного загара в жару
Все материалы
Great Wall начал продажи пикапа с клиренсом больше, чем у УАЗа
Посмотрите на Роллс-Ройсы из коллекции Neon Nights, которые прибыли в Россию
Это Dawn и Wraith в версии Black Badge
В Нижнем Новгороде остановили сборку Volkswagen и Skoda
Mercedes-Benz EQS
Видео: новый космический Mercedes EQS — электрический Майбах будущего?
Дрэг-гонку нового Golf GTI, Megane RS и Civic Type R показали на видео
Весь мир ждёт быстрое подорожание автомобилей
Эксперт предполагает резкий рост цен на автомобили в ближайшее время
Российский блогер разобрал Skoda Karoq и сравнил ее с «китайцами»
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы