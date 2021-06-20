Перевозившие танки тягачи столкнулись в Польше и загорелись

Перевозившие танки тягачи столкнулись на польской автотрассе А6 и загорелись. Об этом сообщает местный портал Wszczecinie.

Инцидент произошел недалеко от города Шецин. В результате столкновения вспыхнул пожар, вся военная техника сгорела, однако никто из людей не пострадал.

По данным портала, на месте происшествия были слышны взрывы. Отреагировавшие на ДТП полицейские оцепили район.

На опубликованных кадрах видно, как работающие на месте пожарные ликвидируют возгорание.

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