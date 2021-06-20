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Перевозившие танки тягачи столкнулись в Польше и загорелись

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Фото: портал Wszczecinie

Перевозившие танки тягачи столкнулись на польской автотрассе А6 и загорелись. Об этом сообщает местный портал Wszczecinie.

Инцидент произошел недалеко от города Шецин. В результате столкновения вспыхнул пожар, вся военная техника сгорела, однако никто из людей не пострадал.

По данным портала, на месте происшествия были слышны взрывы. Отреагировавшие на ДТП полицейские оцепили район.

На опубликованных кадрах видно, как работающие на месте пожарные ликвидируют возгорание.

Ранее сообщалось, что в России пьяные подростки устроили смертельное ДТП на машине учителя физкультуры. Уточнялось, что отмечавшие день рождения приятелей молодые люди дождались, когда приглашенный ими на праздник 25-летний мужчина уснет и украли у него ключи от автомобиля, решив прокатиться.

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