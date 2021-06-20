В Подмосковье выявили рекордное число зараженных коронавирусом

Люди в масках в подмосковном Щелково

В Подмосковье за сутки выявили 1638 зараженных коронавирусов, что стало рекордным показателем для региона с начала пандемии. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщает ТАСС.

Общее число случаев COVID-19, зарегистрированных в Московской области с начала распространения заболевания, составило 290 542. Вылечились, по данным оперативного штаба, 955 человек. Скончались 6342 пациента, из них 13 — за последние сутки.

Всего в России за минувшие сутки выявили 17 611 новых случаев коронавируса. Умерли 450 зараженных, выздоровели 8629. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве — 8305 человек.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выявлены случаи повторного заболевания COVID-19, в том числе и после вакцинации. По его словам, это связано с индийским штаммом вируса: уровень иммунитета от этой мутации должен быть в два раза выше по сравнению с уханьским вариантом.