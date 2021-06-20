В МИД России раскритиковали дискриминацию русскоязычного населения за рубежом

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что в некоторых зарубежных странах русскоязычное население подвергается открытой дискриминации, также предпринимаются попытки искоренить русский язык и образование. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления на международном форуме российских соотечественников дипломат раскритиковал данное явление и отметил, что подобные действия необходимо расценивать как циничное нарушение прав человека, которое не может быть оправдано политическими мотивами.

«Мы делаем и будем делать все, что от нас зависит, для защиты прав русскоязычной общины, активистов, попавших под давление местных властей», — подчеркнул Руденко.

Замглавы МИД также добавил, что за последний год увеличено финансирование Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Политик также указал на важность подключения молодежи к движению соотечественников и формирования молодежных координационных советов.

Ранее в июне президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации. Глава государства предсказал его вытеснение в стране английским. Он добавил, что большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского и власти должны способствовать распространению «одного из языков Евросоюза», чтобы решить проблему.