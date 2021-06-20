Названа причина смерти актера из «Убойной силы»

Заслуженный артист России, актер сериалов «Убойная сила» и «Дальнобойщики» Андрей Егоров скончался в результате острой сердечной недостаточности. Предварительную причину смерти назвали в воскресенье, 20 июня, передает «Российская газета».

Уточняется, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Егоров умер в Москве 17 июня в возрасте 50 лет. Прощание с актером прошло 19 июня.

Андрей Егоров исполнил более 20 ролей в Театре армии. Много снимался в фильмах и телесериалах, в том числе в ряде культовых проектов: «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Оптимисты» и другие.