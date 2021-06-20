Путин встретится с депутатами ГД и оценит результаты их работы за пять лет

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 июня, встретится с депутатами Госдумы и оценит результаты их работы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает ТАСС.

Уточняется, что российский лидер подведет итоги проведенной за пять лет законотворческой работы депутатского корпуса. На встрече также выступит председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что выборы в Госдуму VIII созыва проведут с 17 по 19 сентября. 17 июня Госдума VII созыва провела заключительное 427-е пленарное заседание и завершила свою работу.