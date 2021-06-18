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Роспотребнадзор посоветовал вакцинироваться всем участникам выборов в Госдуму

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Выборы осенью 2021 года в России проведут с соблюдением мер безопасности против коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет Telegram-канал «Daily Storm».

Попова отметила, что всем, кто будет участвовать в голосовании, следует вакцинироваться. Также глава Роспотребнадзора рекомендовала не проводить процедуру в формате голосования на придомовых территориях.

Ранее Роспотребнадзор допустил обязательную вакцинацию части населения России. Данные меры могут последовать после осложнения эпидемиологической ситуации в стране.

В России накануне, 17 июня, впервые с февраля 2021 года выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970).

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