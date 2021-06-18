Роспотребнадзор посоветовал вакцинироваться всем участникам выборов в Госдуму

Выборы осенью 2021 года в России проведут с соблюдением мер безопасности против коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет Telegram-канал «Daily Storm».

Попова отметила, что всем, кто будет участвовать в голосовании, следует вакцинироваться. Также глава Роспотребнадзора рекомендовала не проводить процедуру в формате голосования на придомовых территориях.

Ранее Роспотребнадзор допустил обязательную вакцинацию части населения России. Данные меры могут последовать после осложнения эпидемиологической ситуации в стране.

В России накануне, 17 июня, впервые с февраля 2021 года выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970).