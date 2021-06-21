iPhone 12 Pro подешевел на четверть

Стоимость актуального флагмана Apple в России снизилась до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, iPhone 12 Pro с накопителем на 128 гигабайт можно приобрести на российском рынке за 77 тысяч рублей. На старте продаж телефон был оценен в 100 тысяч рублей, такая же цена сохраняется в интернет-магазине Apple и во многих магазинах партнеров компании. Удешевление популярного аппарата на четверть связали с тем, что девайс перестал быть дефицитным.

Представленный в октябре 2020 года iPhone 12 Pro отличается наличием 6,1-дюймового OLED-дисплея с защитным стеклом из керамики, топового процессора Apple A14 Bionic, тройной камеры разрешением 12 мегапикселей с лидаром, поддержки протокола быстрой беспроводной зарядки MagSafe.

«Если камера не особо важна, то лучше обратить внимание на обычный iPhone 12 — у него такой же размер и хороший OLED-дисплей, двойная камера и тот же процессор, а цена ниже», — отметили журналисты. Описанный доступный аппарат подешевел до 61 390 рублей.

Ранее журналисты заметили, что флагманский iPhone 12 Pro Max стал доступен в России за 90 990 рублей. На старте продаж гаджет был оценен в 110 тысяч рублей.