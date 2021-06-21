Путин поручил начать сдерживать цены на электроэнергию

Президент России Владимир Путин поручил подготовить к 1 июля предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для жителей Сибири и Дальнего Востока, которое может произойти из-за энергоснабжения участков инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Также глава государства распорядился синхронизировать сроки ввода необходимой энергетической инфраструктуры с завершением работ по железнодорожным объектам в рамках увеличения пропускной способности обеих магистралей.

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В перечне поручений содержится пункт об определении и реализации, при необходимости, резервной пропускной и провозной способностей БАМа и Транссиба на территории Сибири и Дальнего Востока.

Для этого Путин распорядился использовать их имитационные модели и провести оценку систематических нарушений технологических норм. Затем в период до 30 декабря следует разработать комплекс мер по их предупреждению.

В эти же сроки следует изучить вопрос о разработке и внедрению стандартов перехода к использованию российских инновационных вагонов и тяги, отвечающих международным экологическим требованиям. Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что проект развития Байкало-Амурской магистрали является одним из претендентов на деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, российские власти решили задействовать в строительстве железнодорожные войска и заключенных.