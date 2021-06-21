Избиение российского бойца MMA африканскими студентами попало на видео

Избиение российского бойца смешанного стиля (MMA) Агасапара Мухадова двумя африканскими студентами из РУДН попало на видео. Оно доступно на сайте телеканала РЕН ТВ.

По информации источника, конфликт произошел в очереди в магазин у общежития. Один из студентов избил спортсмена бутылкой, порезав осколками его голову и тело. В результате Мухадов был госпитализирован. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Студенты объявлены в розыск.

24-летний Мухадов известен по выступлениям в промоушене Hardcore Fighting Championship в тяжелом весе. На счету бойца одна победа и два поражения.

В ноябре прошлого года боец Адам Яндиев избил Сергея Харитонова. Сообщалось, что конфликт с Яндиевым, который должен Харитонову больше двух миллионов рублей, начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов, после чего того госпитализировали.