Власти Петербурга начали проверку видео с лежащими на полу пациентами с COVID-19

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Власти Санкт-Петербурга начали проверку из-за видео, на котором пациенты лежат на полу в коридоре одной из больниц города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, передает РИА Новости.

Автор ролика утверждает, что снял его в городской больнице №15, которая принимает пациентов с COVID-19. На кадрах видно больничный коридор, в котором расположены каталки и матрасы с людьми.

«Проверка видео, распространенного в соцсетях, ведется», — сообщили в пресс-службе. Там не уточнили, действительно ли на записи помещение больницы №15.

17 июня сообщалось, что на Сахалине пациентку коронавирусного отделения Долинской больницы избила другая пациентка за то, что она снимала ролик о плохих условиях в медучреждении. На записи слышно, что женщина совершила нападение со словами «перешибу как соплю». Россиянка, снимавшая видео, утверждает, что работники больницы смеялись над происходящим. Дочь пострадавшей обратилась в прокуратуру.