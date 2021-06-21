Агент актера из «Кадетства» прокомментировала скандал с домогательствами

Агент актера Александра Головина Анна Стародумова прокомментировала скандал с домогательствами. Об этом сообщает Starhit.

Она заявила, что артист из сериала «Кадетство» точно не был замечен в харассменте, так как «ему это не надо». Представительница звезды считает, что предполагаемая жертва Головина просто хочет славы. «Никому не известные артистки просто хотят попиариться. Все, больше ничего об этом не думаю», — сказала Стародумова.

Ранее актриса Дарья Митичашвили обвинила Головина в сексуальных домогательствах. По ее словам, она ночью отдыхала в баре в центре Москвы с друзьями. Выйдя из заведения, актриса почувствовала, как Головин начал трогать ее ноги. После того как Митичашвили не услышала от обидчика извинений, она написала заявление в полицию.

«Не должен актер А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, стоящие рядом, хихикать и улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь, в своем ли он уме. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями», — написала Митичашвили в Instagram. Она подчеркнула, что женщины не должны испытывать вину за откровенные наряды и бояться говорить о том, что им неприятно.