Брат Исмаилова предрек Александру Емельяненко скорую смерть

Старший брат и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» предрек Александру Емельяненко скорую смерть из-за алкоголизма.

Исмаилов посчитал, что пагубная привычка уже сказывается на здоровье спортсмена, так как сейчас он в состоянии драться с бойцами среднего уровня. «Нужно самому захотеть закодироваться. Какие-то выходы искать. Если в Чечне не смогли этого сделать, то его уже не остановят. Только он сам должен прийти к этому», — заявил тренер.

В апреля стало известно о возможности проведения боя между рэпером Джиганом и Емельяненко. Отмечалось, что исполнитель запросил за поединок со спортсменом 50 миллионов рублей.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.