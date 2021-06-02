Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко озадачил подписчиков видео с тренировки. Ролик спортсмен опубликовал в своем Instagram.

На видеозаписи россиянин качает плечи на тренажере. Он также отметил, что утром работает с «железом», а вечером пойдет в зал бокса, либо пробежит кросс. Некоторые пользователи остались недовольны внешним видом спортсмена.

«А лицо, как будто только вчера пить бросил», — написал adelsakhapov283. «Саня, харе бухать», — добавил alkor_melesker. «Сань, ну ты чего опять режим бросаешь?!» — поинтересовался sergei_sergei_77.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью. В последние месяцы в СМИ обсуждается информация о его возможном поединке с рэпером Джиганом, но время и место боя пока не определены.