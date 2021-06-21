Бывший игрок сборной России назвал главные козыри команды в матче с Данией

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов назвал главные козыри команды в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы с Данией. Его слова приводит РБК.

Спортсмен посчитал, что отечественная сборная сильна организацией и быстрым перемещением в атакующие линии. По его мнению, встреча для россиян будет непростой, поэтому главное — хорошо подготовиться и разобрать соперника. «Игра будет непростой, но датчане нам по силам. Верю в сборную России», — подытожил Билялетдинов.

20 июня главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как прошла подготовка к матчу против Дании. По его словам, в результате была разобрана и своя игра, и соперника.

Дания не одержала ни одной победы на турнире и замыкает турнирную таблицу группы B. Россия команда набрала три очка: для выхода в плей-офф турнира команде нужно не проиграть.

Сборная России сыграет с Данией 21 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.