Из-за фотографии с российским миллиардером возбудили уголовное дело

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за фотографии российского миллиардера Владимира Лисина, на которую попал его ребенок. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Снимок был сделан на одном из горнолыжных курортов, его распространили СМИ еще несколько месяцев назад. По версии следствия, неустановленное лицо получило в распоряжение два снимка предпринимателя и специально опубликовало их.

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Основной владелец сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин является одним из самых состоятельных россиян. В рейтинге российского Forbes в 2021 году он занимает третье место.

По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет 29,3 миллиарда долларов. С этой суммой он находится на 51 месте в мире. Из россиян его опережают только Владимир Потанин и Леонид Михельсон — 33 и 30,1 миллиарда долларов соответственно.

При этом по росту состояния за первые пять месяцев текущего года Лисин отстает только от основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова — плюс 5,43 миллиарда против 5,73 миллиарда долларов.