Россиянин избил продавщицу «Детского мира» из-за маски и попал на видео

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В Екатеринбурге россиянин избил продавщицу магазина «Детский мир», которая попросила его надеть маску. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Подъем».

Мужчина приобретал машинку с дистанционным управлением. После просьбы кассира и директора магазина надеть маску, он пнул тележку, начал ругаться матом и ударил продавца в челюсть. Кроме того, покупатель пригрозил вернуться и «кончить» сотрудниц «Детского мира».

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. На данный момент мужчину ищут, проводится проверка, рассказали изданию в региональном МВД,

Ранее в столичном кинотеатре зритель схватился за нож после того, как сотрудник попросил его надеть маску. По словам администратора заведения, между ним и одним из посетителей из-за нарушения масочного режима сначала произошла словесная перепалка. После этого дебошир достал нож и стал угрожать.