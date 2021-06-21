Российских военнослужащих поймали на сбыте патронов

Уссурийский гарнизонный суд приговорил россиянина и пятерых военнослужащих местной части к срокам от четырех до девяти лет за сбыт патронов. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимых поймали на продаже цинков с боеприпасами в апреле 2020 года. Задержанными оказались местные жители в возрасте от 20 до 25 лет. Против них были возбуждены дела по статье 222 («Сбыт боеприпасов») и 226 («Хищение боеприпасов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области бойцы спецназа задержали участников преступной группы, которая занималась вымогательством. В нее входили контрактники и солдаты срочной службы из Биробиджанского гарнизона. Все они выходцы с Северного Кавказа. Группировка занималась вымогательством денег у военнослужащих и гражданских лиц.