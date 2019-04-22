Пойманные с поличным российские торговцы оружием попали на видео

В подмосковной деревне Щемилово двое местных жителей задержаны с поличным при продаже автомата АК и 62 патронов различного калибра. Оперативное видео с подозреваемыми предоставила «Ленте.ру» пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
На кадрах двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет объясняют сотрудникам правоохранительных органов, что они нашли оружие и хотели вернуть его хозяину. А свое задержание объяснили тем, что они «нефартовые».
Спецоперацию провели совместно сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УФСБ России по Москве и Московской области.
Среди изъятого в ходе обысков по местам проживания подозреваемых, в автомобиле и гараже изъяты: пистолет-пулемет, автомат, револьвер, приборы для бесшумной стрельбы, более 200 патронов различного калибра, матрицы для снаряжения патронов, порох, сообщила официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
Подозреваемые арестованы, против них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов.