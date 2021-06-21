Путин заявил об отбитом «наиболее жестком ударе» коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что «наиболее жесткий удар» коронавируса удалось отбить. Об этом он сказал во время выступления на встрече с депутатами Госдумы VII созыва, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила. (...) Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной, (...) все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии», — сказал Путин, добавив, что это позволило мобилизовать систему здравоохранения и разработать вакцину.

При этом глава государства отметил, что сейчас ситуация с инфекцией в ряде регионов усугубилась.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что рост случаев заболевания коронавирусом наблюдается в 65 регионах страны. По его словам, на лечении или под наблюдением врачей находятся около 465 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в стране было зафиксировано 17 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Большинство заражений выявили в Москве (7584), Московской области (1811) и Санкт-Петербурге (1046). Меньше всего — в Ненецком АО (5) и Магаданской области (5).