Названы самые травмоопасные упражнения в тренажерном зале

Тренер по триатлону Александр Халаманов рассказал, какие упражнения в тренажерном зале наиболее опасны и чаще всего приводят к травмам. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, самые опасные занятия — любые упражнения со свободным весом, поскольку во время выполнения есть большая вероятность, что спортсмен-любитель попросту не рассчитает вес и уронит штангу на себя.

«Нередки ситуации, когда люди случайно кидают себе грифы на стопы, получают растяжения или, в случае с приседаниями со штангой, — вывихи. Профессиональные штангисты способны сгруппироваться, когда что-то идет не так, и свести ущерб для здоровья к минимуму. В основном посетители фитнес-залов этого делать не умеют», — заявил тренер.

Упражнения с весами, по мнению Халаманова, следует выполнять в присутствии помощника — тренера или напарника — который успеет подстраховать, если у спортсмена не хватит сил.

«В приседаниях со штангой, становой тягой и жиме лежа задействовано больше всего суставов. Вне зависимости от уровня подготовки эти три упражнения рекомендуется делать с партнером, который способен подстраховать, особенно если речь идет о больших весах», — рассказал Халаманов.

Он отметил, что если такого партнера нет, то выполнять жим лежа или приседания со штангой стоит в машине Смита, которая будет поддерживать гриф. По словам тренера, она позволяет в любой момент повернуть гриф и безопасно закончить упражнение в любой фазе