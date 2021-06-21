Полунин высказался о свободе творчества и борьбе с системой

Российский артист балета Сергей Полунин высказался о свободе творчества в современном мире и раскритиковал культуру отмены. Своей точкой зрения он поделился в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Танцор посетовал на требования со стороны общественности и СМИ к публичным лицам и артистам. «Там очень следят за тем, что ты сказал десять или даже тридцать лет назад, и жестко наказывают, если это не соответствует сегодняшним требованиям или просто нужен повод. Человека исключают из социальной жизни — так, что он не может получить работу. И это, конечно, несвобода. Я думаю, на Западе это тоже людям не нравится, от этой культуры все уже устали», — сказал 31-летний Полунин.

Артист заявил, что в разных странах существует свой, определенный порядок общественных взаимоотношений. По его словам, необходимо постоянно следить за последними тенденциями, «если не хочешь попасть в неприятности». Он не исключил, что можно пытаться и бороться против системы, однако отметил, что не у всех есть на это силы. «Умнее бывает влиться в общий поток и искать в этом свою выгоду», — подчеркнул танцор. Он также резюмировал, что в современном мире осталось все меньше свободы творчества, вспомнив случаи, когда его постановки подвергались различным обвинениям в неполиткорректности.

В ходе того же интервью Сергей Полунин рассказал об отношении к сделанной им на груди татуировке с изображением лица президента России Владимира Путина. Отвечая на вопрос о том, часто ли ему приходится замазывать тату, танцор сказал, что это зависит от ситуации в мире. Однако он отметил, что раньше ему приходилось делать это почти всегда.